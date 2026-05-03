Cuba recebe grande apoio internacional diante do aumento da ameaça militar dos EUA

247 - A Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) manifestou sua preocupação e rejeição diante da escalada de ameaças do governo dos Estados Unidos contra Cuba. A organização alerta que esse tipo de tensão pode afetar a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou no sábado (2) seu objetivo de “tomar o controle” de Cuba. Paralelamente ao anúncio, a Casa Branca publicou novas sanções direcionadas a pessoas e entidades cubanas.

Em comunicado divulgado no sábado, a ALBA condenou as declarações “ameaçadoras” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mencionou a possibilidade de que seu país “assuma o controle” de Cuba em um futuro próximo.

A ALBA pediu à comunidade internacional que condene em bloco as declarações feitas por Trump, e afirmou estar comprometida com “o Direito Internacional e a solução pacífica das controvérsias”, além da “não ingerência nos assuntos internos dos Estados e do respeito irrestrito à autodeterminação, soberania e independência dos povos”.

O grupo é formado por Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Antigua e Barbuda, São Vicente e Granadinas, Grenada, São Cristóvão e Névis e Santa Lúcia.

Mais cedo, o presidente colombiano, Gustavo Petro, rejeitou as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre controlar a ilha e advertiu que uma intervenção militar em Cuba seria uma agressão contra toda a América Latina.

"O Caribe é uma zona de paz e isso deve ser respeitado", disse o presidente colombiano.