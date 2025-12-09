Cuba rechaça notícias falsas divulgadas para minar a unidade com a Venezuela

247 - A intensificação das tensões externas envolvendo a Venezuela levou a uma nova manifestação do governo cubano. De acordo com reportagem publicada pelo Granma, Havana denunciou a circulação de informações falsas que tentam envolver a ilha em negociações com autoridades dos Estados Unidos sobre temas internos de Caracas.O Granma ressalta que a vice-ministra das Relações Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, atribuiu essas versões a setores belicistas norte-americanos, interessados em minar a unidade da Venezuela diante de ameaças externas. Segundo ela, tais grupos difundem “mentiras descaradas” para justificar agressões e criar pretextos contra os governos venezuelano e cubano.

Vidal afirmou que Cuba rejeita “por serem absurdas e falsas” as alegações de contatos secretos entre autoridades cubanas e o governo dos Estados Unidos para tratar de assuntos exclusivos da soberania venezuelana. A diplomata destacou ainda que a ilha “não aceita qualquer tentativa de macular seu histórico de luta pela paz na América Latina e no Caribe e de combate ao narcotráfico”.

A vice-chanceler lembrou que órgãos especializados dos Estados Unidos conhecem bem a eficácia de Cuba no enfrentamento ao tráfico de drogas, uma cooperação que, segundo ela, funcionou até ser interrompida unilateralmente quando “o Secretário de Estado Marco Rubio ordenou o rompimento do diálogo e da cooperação em matéria de migração e aplicação da lei”.

Ao analisar o cenário político regional, Vidal afirmou que continua sendo inútil qualquer ação voltada a desestabilizar o apoio histórico e firme de Cuba à Revolução Bolivariana: “A América Latina e o Caribe merecem respeito”, enfatizou.