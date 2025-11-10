Cúpula CELAC-UE reforça compromisso em manter a América Latina e o Caribe como zona de paz

247 – A IV Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e da União Europeia (UE) terminou neste domingo (9) em Santa Marta, Colômbia, com uma declaração conjunta de 52 pontos que reafirma a região como uma zona de paz e destaca o multilateralismo como instrumento essencial para enfrentar crises globais. As informações são do teleSUR.

O presidente da Colômbia e titular pro tempore da CELAC, Gustavo Petro, apresentou o texto final e ressaltou a importância de buscar soluções conjuntas diante dos desafios planetários. “Insistimos, persistimos e aprofundamos o critério de que é a multilateralidade que significa que nações diversas se juntem para solucionar problemas comuns”, declarou Petro.

A declaração foi assinada por 32 dos 33 países da CELAC e pelos 27 membros da União Europeia, e reforça a necessidade de preservar o Caribe como uma região livre de conflitos, especialmente diante do aumento da presença militar dos Estados Unidos no mar caribenho. O documento também aborda temas como crise climática, pobreza e economia digital, destacando que nenhum país pode enfrentar sozinho problemas de tal magnitude.

“O texto reafirma que a cooperação entre todos os Estados é a única via para garantir a sobrevivência da humanidade frente às ameaças existenciais”, destacou o comunicado.

Impacto político e econômico do encontro

O evento reuniu 2.500 delegados e foi considerado por Petro um “grande sucesso”, não apenas pela declaração final, mas também pelo impacto econômico local — estimado em três milhões de dólares — e pela visibilidade internacional.

A cúpula também marcou uma intensificação no diálogo birregional, com a promessa de tornar os encontros mais frequentes. A anterior havia ocorrido há dois anos, rompendo um hiato de oito anos sem reuniões formais entre CELAC e UE.

União Europeia reforça laços e investimentos

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, descreveu o encontro como um “mensagem clara ao mundo” de que o diálogo e a cooperação devem prevalecer sobre a divisão e a confrontação. “Em um contexto político tão complexo como o atual, esta cúpula envia um sinal inequívoco de união”, afirmou Costa.

Ele destacou que o encontro fortalece uma visão comum baseada em democracia, direitos humanos, justiça social e multilateralismo. Costa também anunciou um novo impulso ao programa Global Gateway, que já mobiliza 31 bilhões de euros em mais de 100 iniciativas na América Latina e no Caribe.

Entre os novos projetos previstos estão a conectividade digital via satélite para áreas remotas, a integração de redes elétricas regionais e a criação de uma rede de supercomputadores interligando os dois continentes.

Novas alianças e cooperação prática

Foram assinados dois novos acordos específicos: a Aliança para a Segurança Cidadã, que visa intensificar o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, e um pacto de cooperação na economia do cuidado, com o objetivo de compartilhar boas práticas sociais.

A relação birregional, segundo o Conselho Europeu, já apresenta resultados concretos: o comércio de bens entre as duas regiões cresceu 52% na última década, enquanto os serviços tiveram um aumento de 91%.

Santa Marta como símbolo de união

Ao encerrar a cúpula, António Costa agradeceu à Colômbia pela hospitalidade e destacou o papel simbólico de Santa Marta, que celebra 500 anos de fundação, como “um ponto de encontro entre povos e culturas que acreditam na cooperação como caminho”.