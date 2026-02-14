Delcy Rodríguez afirma que as eleições na Venezuela serão realizadas de acordo com a Constituição

247 - Em entrevista à NBC News, a presidenta interina Delcy Rodríguez afirmou que as futuras eleições no país serão realizadas em conformidade com a Constituição venezuelana e nas condições que assegurem sua legitimidade legal e eleitoral.

De acordo com o site da Presidência venezuelana, que publicou trechos da entrevista, Delcy Rodríguez reiterou que “o país estaria preparado para um processo eleitoral livre e justo, em conformidade com a Constituição e quando apropriado”, destacando a expectativa de que os venezuelanos sintam-se reconhecidos em sua soberania por meio das urnas.Rodríguez ressaltou a tradição democrática do país ao lembrar que, nos últimos 27 anos, a Venezuela realizou mais de 30 eleições em diferentes níveis, nas quais as forças revolucionárias e chavistas conquistaram ampla maioria das preferências eleitorais da população.

A presidenta interina enfatizou que o exercício democrático participativo faz parte da cultura venezuelana, inclusive em decisões sobre o destino de recursos públicos.Ao comentar sobre o papel do debate político, Rodríguez afirmou que “o debate político com os setores da oposição marcará estes tempos”, apontando para um cenário em que o diálogo entre diferentes forças deve orientar a vida pública.

O Parlamento venezuelano está debatendo um projeto de Lei Geral de Anistia para a Coexistência Democrática, cujo objetivo é promover paz e reconciliação no país. Os seis primeiros artigos foram aprovados por unanimidade, mas a discussão foi prorrogada devido a posições divergentes entre legisladores governistas e parlamentares de partidos de oposição.Sobre as relações bilaterais com os Estados Unidos, Rodríguez afirmou que o objetivo fundamental é permitir que a cooperação entre as duas nações flua de maneira eficaz e sustentada, com especial ênfase na área energética. Segundo ela, a energia poderia servir como um catalisador para diversificar os laços diplomáticos e expandir a cooperação para outras áreas.

Na quarta-feira, em declarações à imprensa, Rodríguez anunciou com o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, o estabelecimento de “uma parceria produtiva de longo prazo” com foco na agenda energética como motor das relações bilaterais.A presidente encarregada reforçou que a organização de eleições na Venezuela depende não apenas do respeito à Constituição, mas também de condições que garantam que o país esteja “livre de sanções” e sem “assédio e intimidação da mídia internacional”.