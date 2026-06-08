Delcy Rodríguez chega à Turquia após visita oficial à Índia

247 - A presidenta em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, chegou neste domingo (7) a Istambul, na Turquia, para reforçar a cooperação diplomática, comercial e estratégica entre os dois países, após cumprir uma visita oficial à Índia voltada à ampliação de acordos internacionais e à atração de investimentos para setores considerados prioritários pelo governo venezuelano.

As informações são da teleSUR, com base no Gabinete de Imprensa da Presidência da Venezuela. A delegação venezuelana desembarcou no Aeroporto Internacional de Istambul e foi recebida com honras protocolares por representantes de alto nível do governo turco.

Segundo a emissora, a agenda de Rodríguez na Turquia prevê reuniões com autoridades locais para aprofundar os vínculos bilaterais em áreas de interesse comum. A viagem integra a estratégia de diplomacia bolivariana de paz defendida por Caracas e busca consolidar parcerias voltadas ao desenvolvimento econômico e social da Venezuela.

A recepção oficial foi liderada pelo ministro de Energia e Recursos Naturais da Turquia, Alparslan Bayraktar. Também participaram o vice-governador de Istambul, Mustafa Asım Alkan, e o vice-prefeito metropolitano de Istambul, Gökhan Gümüşdağ, em representação do Estado turco.

A comitiva venezuelana é formada pelo ministro das Relações Exteriores, Yván Gil; pela vice-presidenta setorial de Ciência, Tecnologia, Ecossocialismo e Saúde, Isabel Iturria; e pelo vice-presidente setorial de Comunicação e Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela. Também integram a delegação a ministra da Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez; a ministra do Turismo, Daniella Cabello; a ministra dos Transportes, Jacqueline Faría; e o ministro do Gabinete da Presidência e do Acompanhamento da Gestão Governamental, Juan Escalona.

Agenda internacional inclui Índia e Turquia

Antes de chegar à Turquia, Delcy Rodríguez concluiu uma visita oficial à Índia, onde manteve encontros de alto nível voltados ao fortalecimento das relações políticas, econômicas e estratégicas entre Caracas e Nova Déli.

Durante a passagem pelo país asiático, Rodríguez se reuniu com o primeiro-ministro Narendra Modi, em uma agenda centrada no papel da Venezuela e da Índia no contexto geopolítico do Sul Global. A visita também incluiu encontros com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e com o ministro do Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri, com foco no aprofundamento da cooperação bilateral em hidrocarbonetos.

A agenda indiana também contemplou reuniões com executivos de grandes empresas industriais, em busca de ampliar a cooperação econômica e atrair investimentos para setores estratégicos da Venezuela. Entre os temas tratados estiveram saúde, transporte público, ciência, tecnologia, transferência de conhecimento, complementaridade energética e desenvolvimento de fontes renováveis de energia.

Cooperação energética em destaque

Um dos pontos centrais da viagem à Índia foi a visita de Delcy Rodríguez à Refinaria de Jamnagar, no estado de Gujarat. A unidade é considerada a maior refinaria do mundo e responde pelo processamento de 1,5% do petróleo bruto global.

A visita ao complexo energético foi apresentada como parte de uma agenda internacional voltada à construção de parcerias produtivas no setor de energia. Rodríguez também passou por Mumbai, maior cidade da Índia e principal centro financeiro do país.

Com a chegada à Turquia, a Venezuela dá sequência a uma agenda diplomática que busca fortalecer alianças internacionais, ampliar acordos de cooperação e consolidar novas frentes de diálogo político e econômico com países considerados estratégicos por Caracas.