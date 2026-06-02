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      Venezuela avança em projeto para abrir setor elétrico ao setor privado

      Mudança permite criação de joint ventures após quase duas décadas de controle estatal

      Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez em 19 de março de 2026 (Foto: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)
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      Reuters - A Assembleia Nacional da Venezuela deu sua aprovação inicial nesta terça-feira para uma proposta de reforma que abrirá o setor elétrico ao investimento privado, permitindo a criação de joint ventures após quase duas décadas de controle estatal.

      O projeto de lei é o mais recente esforço da presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder em janeiro após a destituição de seu antecessor pelos EUA, para abrir a economia do país ao capital estrangeiro e privado, após mudanças nas leis de hidrocarbonetos e mineração. 

      As reformas são apoiadas pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou que seu governo ajudará a revitalizar a economia da Venezuela para beneficiar tanto as empresas norte-americanas quanto os venezuelanos.

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