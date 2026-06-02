Venezuela avança em projeto para abrir setor elétrico ao setor privado

Reuters - A Assembleia Nacional da Venezuela deu sua aprovação inicial nesta terça-feira para uma proposta de reforma que abrirá o setor elétrico ao investimento privado, permitindo a criação de joint ventures após quase duas décadas de controle estatal.

O projeto de lei é o mais recente esforço da presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder em janeiro após a destituição de seu antecessor pelos EUA, para abrir a economia do país ao capital estrangeiro e privado, após mudanças nas leis de hidrocarbonetos e mineração.

As reformas são apoiadas pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou que seu governo ajudará a revitalizar a economia da Venezuela para beneficiar tanto as empresas norte-americanas quanto os venezuelanos.