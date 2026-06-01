Maduro e Cilia Flores enviam mensagem de união, fé e soberania ao povo venezuelano

247 - O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, transmitiu uma nova mensagem de fé, amor e esperança dirigida a todo o povo venezuelano e às nações do mundo, por ocasião da solenidade católica da Santíssima Trindade.

O chefe de Estado destacou, de acordo com a teleSUR, a importância desta celebração religiosa para a renovação dos compromissos coletivos e para o futuro da soberania nacional.

Maduro enfatizou que esta comemoração representa um dia de luz indispensável para fortalecer as convicções no destino livre da Pátria e de toda a humanidade.

Maduro afirmou que os esforços populares fundamentados na união e na perseverança constituem a única garantia para consolidar o futuro de prosperidade e paz que os povos merecem.

O texto incorporou referências ao Evangelho de Mateus e evocou os ensinamentos do cantor Alí Primera para incentivar a população a transformar-se em discípula das grandes causas por meio dos valores e do serviço.

A mensagem foi concluída com uma oração conjunta realizada ao lado da primeira-combatente, Cilia Flores, na qual ambos reafirmaram uma fé inabalável no triunfo definitivo da verdade e da vida, de acordo com teleSUR.

Este pronunciamento carregado de espiritualidade e resistência ocorre enquanto o presidente legítimo da Venezuela e a primeira-combatente permanecem sequestrado pelas autoridades dos Estados Unidos. Maduro foi capturado de forma ilegal durante uma incursão militar de forças estrangeiras realizada em território venezuelano no último dia 3 de janeiro deste ano.

Apesar do cativeiro imposto pela administração norte-americana, o chefe de Estado mantém sua firmeza ideológica, o que levou organizações sociais de todo o mundo a promoverem campanhas permanentes exigindo sua libertação. Delegações diplomáticas aliadas denunciaram o fato perante organismos multilaterais como uma flagrante violação do direito internacional e da autodeterminação dos povos.