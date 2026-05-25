Maduro e Cilia Flores enviam mensagem ao povo e pedem fé, unidade e reconciliação

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cilia Flores, defenderam fé, oração em família e unidade da Venezuela em uma mensagem divulgada pelo Domingo de Pentecostes.

Segundo a Telesur, na manifestação publicada nas redes sociais, o casal presidencial enviou uma mensagem de amor, gratidão e espiritualidade ao povo venezuelano e as comunidades de outros países. Maduro e Cilia também fizeram um apelo à reconciliação, à solidariedade e à busca pela paz.

“Amado povo da Venezuela e do mundo: um grande abraço de fé, amor e gratidão. É um domingo de oração, ação e unidade. É Pentecostes. O Espírito Santo está sobre o mundo!”, afirmaram Maduro e Cilia na mensagem.

A declaração foi divulgada por ocasião de uma das datas mais importantes do calendário cristão. O Domingo de Pentecostes celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e, em diferentes partes do mundo, é marcado por orações, reflexões e encontros religiosos.

Na mensagem, Maduro e Cilia ressaltaram a importância da oração dentro da família e afirmaram que a fé compartilhada fortalece a vida comunitária. Eles também destacaram que, quando a oração é feita com força e convicção, os objetivos coletivos podem ser alcançados.

O casal presidencial também associou a fé à construção de uma sociedade baseada em solidariedade, respeito e serviço. Segundo a mensagem, esses princípios devem orientar a convivência diária e contribuir para o caminho da Venezuela como país unido em torno do bem comum.

Maduro e Cilia citaram passagens do Evangelho de Mateus para reforçar a dimensão espiritual da data. Entre os trechos mencionados, destacaram a mensagem segundo a qual, com fé e sem dúvida, seria possível dizer a um monte que se lançasse ao mar, e isso aconteceria. Também lembraram a promessa de que Cristo estaria presente onde duas ou três pessoas se reunissem em seu nome.

A mensagem também reforçou a ideia de que a unidade é essencial para consolidar o caminho do país. Para Maduro e Cilia, o bem comum deve estar acima das divisões e precisa ser acompanhado por atitudes de reconciliação, humildade e serviço à coletividade.

Eles pediram luz divina, orientação e bênçãos para alcançar paz, prosperidade e liberdade para a Venezuela. Também oraram por sabedoria para agir corretamente, humildade para promover a reconciliação e força para seguir adiante.

Ao final da mensagem, Maduro e Cilia agradeceram pelas orações recebidas e reiteraram a proximidade com o povo venezuelano. “Estamos sempre com vocês”, afirmaram.

Na Venezuela, a celebração de Pentecostes foi marcada por atos de oração e reflexão em diferentes espaços religiosos e comunitários, em um dia voltado a mensagens de comunhão, unidade e espiritualidade.