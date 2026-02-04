Delcy Rodríguez diz que Venezuela está em paz institucional e luta pela libertação de Maduro

247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmou que o país vive um clima de calma institucional e insistiu na necessidade de libertação do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, sequestrados durante o ataque militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro. As declarações foram feitas em um pronunciamento público no Palácio de Miraflores, segundo informou a Telesur..

Rodríguez situou a conversa dentro de um cenário marcado por tensões diplomáticas e mobilizações populares que exigem a devolução imediata de Maduro e Flores às suas funções. Em suas palavras, a sociedade venezuelana tem demonstrado maturidade política ao manter a estabilidade interna mesmo diante da grave crise desencadeada pela intervenção estrangeira e pelas incertezas de poder político.

Durante o discurso, Rodríguez destacou que a resposta do governo e da população deve ser guiada pela institucionalidade e pelo diálogo. “Se há algo que uniu os venezuelanos (…) é que a controvérsia, a divergência com o governo dos Estados Unidos, deve ser feita diplomaticamente, por meio do diálogo político”, afirmou a presidente interina.

Ao longo de sua fala, ela ressaltou que a ordem institucional prevalece na Venezuela apesar dos acontecimentos recentes, citando a ativação de mecanismos como o diálogo político e outras ações legais para promover a coesão nacional e uma política inclusiva. A mobilização popular em várias regiões do país tem sido um elemento crucial na defesa da soberania venezuelana e na exigência pela libertação do casal presidencial, segundo relatos oficiais.

Rodríguez também abordou aspectos de política interna e econômica, destacando a importância da estabilidade para a iniciativa de reformas, como as mudanças na legislação de hidrocarbonetos e a aprovação de novas normas ligadas à mineração, concebidas para fortalecer a soberania econômica do país.

A presidente interina enfatizou que a Venezuela está construindo pontes com diversos países por meio de agendas de trabalho que beneficiem a população, mantendo a busca por soluções diplomáticas e negociações como instrumentos centrais para resolver as diferenças internacionais.

A ênfase nas declarações de Rodríguez reforça a narrativa oficial de que a calma institucional e a luta pela libertação de Maduro e Flores representam prioridades centrais da atual gestão.