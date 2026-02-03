Diplomata dos EUA chega à venezuela para iniciar relações diplomáticas

247 - Uma enviada especial dos Estados Unidos chegou à Venezuela para dar início a um processo de restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, rompidas desde 2019.

Laura Dogu, recém-designada encarregada de negócios da missão dos Estados Unidos na Venezuela, desembarcou em Caracas com a missão de “trazer um roteiro de trabalho” para tratar de temas de interesse mútuo e explorar o restabelecimento formal da presença diplomática norte-americana no país.

A chegada da diplomata ocorre para iniciar um processo de reaproximação política entre os dois países, que tiveram relações cortadas em fevereiro de 2019.

Durante sua publicação na rede social X, Dogu escreveu em espanhol: “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, indicando a disposição de sua equipe em iniciar os trabalhos em solo venezuelano. O chanceler venezuelano Yván Gil afirmou, por sua vez, que as conversas visam “definir um mapa do caminho de trabalho em temas de interesse bilateral”, em referência às negociações iniciais entre os dois governos.

A visita da diplomata acontece em um contexto de intensas mudanças políticas na Venezuela e de tentativas de normalização das relações com os Estados Unidos, que incluem discussões sobre a reabertura da embaixada em Caracas e o diálogo sobre questões econômicas e bilaterais de interesse comum.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nomeou Félix Plasencia como representante diplomático do país nos Estados Unidos na segunda-feira

As expectativas agora giram em torno da continuidade dessas conversas e da possível formalização da reabertura das missões diplomáticas nos dois países, num movimento que sinaliza um novo capítulo nas relações entre Caracas e Washington após anos de tensões.