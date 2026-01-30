Após sequestrar Maduro, Trump diz que está “muito feliz” com o governo de Delcy Rodríguez na Venezuela

247 - O governo da presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, “está fazendo um trabalho muito bom”, afirmou nesta sexta-feira (30) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Os líderes estão fazendo um trabalho muito bom. Estamos muito felizes e nos damos muito, muito bem”, declarou o presidente dos EUA à imprensa, durante a assinatura de ordens executivas no Salão Oval da Casa Branca.

Trump acrescentou que, “muito em breve”, estará convidando países de todo o mundo para que comecem “a levar o petróleo” da nação bolivariana. “Vamos seguir nessa direção com o país, e isso tem funcionado muito bem”, insistiu.

As declarações foram feitas durante um ato público, no qual ela anunciou a aprovação, por unanimidade, na Assembleia Nacional, da reforma parcial da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, com a qual o país pretende atrair investidores internacionais para explorar campos ainda virgens e elevar a produção de petróleo venezuelano.

Ligação

Na quinta-feira (29), Trump afirmou que conversou com Delcy Rodríguez e a informou de que o espaço aéreo comercial sobre o país está sendo reaberto. “Acabei de falar com a presidente da Venezuela e a informei de que vamos abrir todo o espaço aéreo comercial sobre a Venezuela”, disse Trump durante uma reunião de gabinete.

Rodríguez comentou a ligação que manteve com Trump e com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmando que estavam sendo dados “passos importantes” na agenda de trabalho bilateral.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque de grande escala contra a Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. O casal presidencial foi levado a Nova York para ser julgado segundo as leis dos EUA, sob acusações de “narcoterrorismo”. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela transferiu temporariamente a Presidência ao vice-presidente Delcy Rodríguez, que tomou posse perante a Assembleia Nacional. (Com informações da Sputnik).