Após sequestro de Maduro, Trump afirma que petrolíferas iniciarão exploração na Venezuela

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que empresas petrolíferas já estão se mobilizando para iniciar atividades de exploração na Venezuela. A declaração, segundo o Metrópoles, foi feita nesta quinta-feira (29), durante uma reunião realizada na Casa Branca, e indica um avanço dos interesses norte-americanos no setor energético venezuelano.

“As principais companhias petrolíferas estão indo à Venezuela agora para explorar e escolher locais. Elas trarão enorme riqueza para a Venezuela e para os Estados Unidos”, declarou o presidente dos Estados Unidos, sem apresentar prazos ou detalhes adicionais.

Declaração feita na Casa Branca

A fala de Trump ocorreu em meio a mudanças no cenário político venezuelano e a um debate interno sobre o futuro do setor de petróleo. O presidente estadunidense sinalizou que a movimentação das empresas representa uma nova etapa da relação entre Washington e Caracas, com foco direto na exploração das reservas energéticas do país sul-americano.

Reforma no setor de hidrocarbonetos

Dias antes da declaração de Trump, o governo interino da Venezuela, liderado pela vice-presidente Delcy Rodríguez, defendeu publicamente uma reforma parcial da Lei de Hidrocarbonetos Orgânicos, em vigor desde 2006. Durante uma consulta pública, Rodríguez afirmou que a proposta pode gerar “importantes fluxos de investimentos internacionais”.

Caso seja aprovada, a mudança permitirá que empresas estrangeiras passem a operar no setor petrolífero venezuelano, que até então permanecia sob controle estatal. A proposta é vista como um passo para reconfigurar o modelo de exploração e ampliar a participação internacional.

Petróleo no centro das relações bilaterais

Desde o sequestro do presidente Nicolás Maduro por forças militares dos EUA, acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ter ligações com o tráfico de drogas, o governo estadunidense adotou uma nova postura em relação à Venezuela. Entre os principais pontos dessa mudança estão negociações e possíveis aberturas ligadas ao petróleo, setor estratégico em um país que detém as maiores reservas comprovadas do combustível fóssil no mundo.

Trump também afirmou, em declarações recentes, que as atuais lideranças venezuelanas poderiam pagar um “alto preço” caso não colaborassem com Washington, reforçando o tom de pressão política que acompanha o interesse econômico no setor energético.