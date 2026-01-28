Rubio diz que Delcy Rodríguez prometeu encerrar envio de petróleo a Cuba

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometeu a interromper o fornecimento de petróleo venezuelano a Cuba. A declaração foi feita nesta quarta-feira (28), durante depoimento escrito apresentado por Rubio ao Senado dos Estados Unidos. As informações são da Sputnik.

Segundo o chefe da diplomacia estadunidense, Rodríguez teria assumido o compromisso de encerrar o que ele classificou como "linha vital de petróleo ao regime cubano", além de buscar um processo de reconciliação nacional com venezuelanos que vivem no país e no exterior. Rubio também declarou que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela e negou qualquer ocupação militar direta do país.

Negação de ocupação militar

"Não há guerra contra a Venezuela, e não ocupamos um país. Não há tropas dos EUA em solo", afirmou o secretário em audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado.

Durante o depoimento, Rubio disse que Washington e Caracas retomaram conversas sobre cooperação no combate ao narcotráfico, algo que, segundo ele, não ocorria de forma substantiva há cerca de duas décadas. "Pela primeira vez em 20 anos, estamos tendo conversas sérias sobre combate ao narcotráfico com autoridades venezuelanas", afirmou.

Objetivo de transição política

O secretário afirmou ainda que o objetivo declarado dos Estados Unidos é promover uma transição política na Venezuela para transformá-la em um país que ele descreveu como "amigável, estável, próspero e democrático". Rubio acrescentou que o governo estadunidense se considera apto a supervisionar essa transição, que classificou como a passagem de um "Estado criminoso" para um parceiro responsável.

Apesar do discurso de cooperação, Rubio advertiu que os Estados Unidos manterão vigilância constante sobre as ações das autoridades interinas venezuelanas e não descartou o uso da força para garantir o que chamou de "cooperação máxima". "Estamos preparados para usar a força para assegurar cooperação, se outros métodos falharem", disse.

Controle sobre recursos do petróleo

O secretário também afirmou que o governo de Donald Trump não permitirá que o Hemisfério Ocidental seja utilizado como plataforma por adversários dos Estados Unidos. Segundo ele, a diretriz presidencial é tratar a região como área estratégica prioritária de Washington.

Rubio detalhou ainda que os recursos provenientes das vendas de petróleo venezuelano atualmente autorizadas estão sendo depositados em uma conta que, posteriormente, ficará sob bloqueio do Tesouro dos Estados Unidos. De acordo com ele, o acesso aos valores dependerá da apresentação de pedidos formais explicando como os recursos serão utilizados, além de processos de auditoria para acompanhar os gastos.