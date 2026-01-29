Trump anuncia reabertura do espaço aéreo comercial da Venezuela após conversa oficial

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (29) que conversou com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para comunicar a decisão de reabrir o espaço aéreo comercial do país sul-americano. A afirmação foi feita durante uma reunião de gabinete em Washington.

Ao relatar o conteúdo da conversa, Trump afirmou: “Acabei de falar com a presidente da Venezuela e a informei de que vamos reabrir todo o espaço aéreo comercial sobre a Venezuela”. A declaração foi apresentada de forma direta, sem a divulgação de detalhes adicionais sobre prazos ou procedimentos técnicos para a implementação da medida.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, a decisão prevê a liberação completa do tráfego aéreo comercial sobre o território venezuelano, encerrando restrições que vinham sendo aplicadas ao setor. O anúncio não especificou se a reabertura inclui voos internacionais imediatos nem quais companhias aéreas poderão retomar operações.

Trump também não detalhou quais órgãos do governo norte-americano ficarão responsáveis pela execução da decisão, tampouco mencionou acordos bilaterais ou condições operacionais relacionadas à segurança e à regulação do espaço aéreo.