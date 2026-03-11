Delcy Rodríguez nomeia Paula Henao para comandar o petróleo da Venezuela

Reuters - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta quarta-feira que nomeou Paula Henao como ministra do Petróleo do país. Anteriormente, Henao ocupava o cargo de vice-ministra do Petróleo.

"Estou plenamente confiante de que, com seu profissionalismo, vasta experiência e muitos anos de serviço neste ministério, avançaremos na recuperação e no desenvolvimento do setor de energia, um pilar fundamental para o crescimento econômico e o bem-estar do povo venezuelano", disse Rodríguez em uma publicação em rede social.