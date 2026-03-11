TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Delcy Rodríguez nomeia Paula Henao para comandar o petróleo da Venezuela

      De acordo com a presidenta interina, o país sul-americano avançará 'na recuperação e no desenvolvimento do setor de energia'

      Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez 04/02/2026 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

      Reuters - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta quarta-feira que nomeou Paula Henao como ministra do Petróleo do país. Anteriormente, Henao ocupava o cargo de vice-ministra do Petróleo.

      "Estou plenamente confiante de que, com seu profissionalismo, vasta experiência e muitos anos de serviço neste ministério, avançaremos na recuperação e no desenvolvimento do setor de energia, um pilar fundamental para o crescimento econômico e o bem-estar do povo venezuelano", disse Rodríguez em uma publicação em rede social.

      Artigos Relacionados

      Tags