Deputada colombiana apoiadora de Trump diz que filho foi preso pelo ICE nos EUA

247 - A deputada colombiana Ángela María Vergara usou as redes sociais para denunciar que seu filho, Rafael Alfonso Vergara, está detido há 18 dias pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) nos Estados Unidos em condições que classificou como desumanas.

A parlamentar afirmou que o jovem não possui sequer infração de trânsito e que, assim como outros colombianos, vive uma situação de sofrimento sem conseguir retornar ao país.

Integrante do Partido Conservador e apoiadora de Donald Trump, Vergara solicitou intervenção imediata do governo da Colômbia e da chancelaria para assegurar o retorno e a proteção de seu filho e de outros cidadãos em circunstâncias semelhantes.

Segundo a congressista, Rafael possuía autorização de trabalho, número de seguridade social e audiência marcada para 2028 relacionada ao pedido de asilo. Ainda assim, permanece preso e algemado, aguardando definição de sua situação migratória.

Vergara afirmou que optou pelo silêncio inicial por confiar nas garantias da Justiça norte-americana. "Mantive-me em silêncio porque a dor é sentida primeiro em privado e porque acreditava nas garantias que o sistema judicial americano podia oferecer, mas hoje é necessário falar", afirmou a congressista.

Na publicação, declarou que fala em nome das famílias que sofrem sem apoio e de colombianos tratados como criminosos, embora não tenham cometido crimes. Segundo ela, há homens e mulheres há meses privados de liberdade, aguardando voo de retorno ou uma ação do Estado colombiano.