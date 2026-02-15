Deputada colombiana apoiadora de Trump diz que filho foi preso pelo ICE nos EUA
Apoiadora da política de imigração de Trump, deputada diz que seu filho tinha autorização de trabalho válida e audiência marcada para pedido de asilo
247 - A deputada colombiana Ángela María Vergara usou as redes sociais para denunciar que seu filho, Rafael Alfonso Vergara, está detido há 18 dias pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) nos Estados Unidos em condições que classificou como desumanas.
A parlamentar afirmou que o jovem não possui sequer infração de trânsito e que, assim como outros colombianos, vive uma situação de sofrimento sem conseguir retornar ao país.
Integrante do Partido Conservador e apoiadora de Donald Trump, Vergara solicitou intervenção imediata do governo da Colômbia e da chancelaria para assegurar o retorno e a proteção de seu filho e de outros cidadãos em circunstâncias semelhantes.
Segundo a congressista, Rafael possuía autorização de trabalho, número de seguridade social e audiência marcada para 2028 relacionada ao pedido de asilo. Ainda assim, permanece preso e algemado, aguardando definição de sua situação migratória.
Vergara afirmou que optou pelo silêncio inicial por confiar nas garantias da Justiça norte-americana. "Mantive-me em silêncio porque a dor é sentida primeiro em privado e porque acreditava nas garantias que o sistema judicial americano podia oferecer, mas hoje é necessário falar", afirmou a congressista.
Na publicação, declarou que fala em nome das famílias que sofrem sem apoio e de colombianos tratados como criminosos, embora não tenham cometido crimes. Segundo ela, há homens e mulheres há meses privados de liberdade, aguardando voo de retorno ou uma ação do Estado colombiano.