Derrota em referendo mostra crise de confiança no governo Noboa, diz Rafael Correa

247 - O ex-presidente equatoriano Rafael Correa celebrou a vitória do “Não” no referendo promovido pelo presidente, Daniel Noboa.

Correa comemorou os resultados de domingo que apontam para uma vantagem do “Não” no referendo impulsionado pelo mandatário e destacou que “o povo equatoriano diz NÃO a Noboa, a suas mentiras, a sua corrupção, a sua incapacidade e a sua prepotência”.

Ele acrescentou que um resultado tão contundente confirma também a fraude de 13 de abril, quando Noboa foi reeleito. “É impossível que em sete meses haja um desgaste tão grande: é que ele nunca venceu.”

O povo do Equador rejeitou na votação, entre outras questões, o retorno de bases militares estrangeiras ao país andino.