Disparos são ouvidos em Caracas e drones sobrevoam palácio presidencial

247 - Relatos de disparos na capital da Venezuela, Caracas, disseram meios de comunicação na noite desta segunda-feira (5).

Drones não identificados teriam se aproximado da sede do Executivo, na capital da Venezuela, o que gerou uma resposta da Guarda de Honra Presidencial, de acordo com a Sputnik.

Moradores das avenidas Urdaneta, Lecuna e Sucre relataram o ocorrido nas redes sociais, segundo os relatos.