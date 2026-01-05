Disparos são ouvidos em Caracas e drones sobrevoam palácio presidencial
Uma série de relatos foi espalhado nas redes
247 - Relatos de disparos na capital da Venezuela, Caracas, disseram meios de comunicação na noite desta segunda-feira (5).
Drones não identificados teriam se aproximado da sede do Executivo, na capital da Venezuela, o que gerou uma resposta da Guarda de Honra Presidencial, de acordo com a Sputnik.
Moradores das avenidas Urdaneta, Lecuna e Sucre relataram o ocorrido nas redes sociais, segundo os relatos.