      Venezuela mobiliza Exército e impõe “regime militar” ao setor petrolífero e a outras indústrias

      Decreto também estabelece o reforço do patrulhamento e da segurança nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do país

      Protesto contra ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, de bloquear a entrada e saída de petroleiros sancionados da Venezuela - 17 de dezembro de 2025 (Foto: REUTERS)

      247 - As autoridades venezuelanas anunciaram a mobilização das Forças Armadas do país após o ataque dos Estados Unidos e estão impondo um regime militar aos trabalhadores da indústria petrolífera e de outros setores, segundo um decreto publicado nesta segunda-feira (5) no portal de documentos legais. As informações são da Sputnik

      “Fica determinada a mobilização imediata das Forças Armadas Nacionais em todo o território do país e o uso do poder nacional disponível para repelir a agressão estrangeira… A militarização da infraestrutura estatal, da indústria petrolífera e de outras indústrias estatais estratégicas. O pessoal dessas empresas ficará temporariamente submetido a regime militar”, diz o documento.

      O decreto também estabelece o reforço do patrulhamento e da segurança nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do país.

      Datado de 3 de janeiro, o decreto traz as assinaturas do presidente Nicolás Maduro, da vice-presidente Delcy Rodríguez e de integrantes do governo. A medida permanecerá em vigor por 90 dias a partir da data de sua publicação.

