Venezuela mobiliza Exército e impõe “regime militar” ao setor petrolífero e a outras indústrias

247 - As autoridades venezuelanas anunciaram a mobilização das Forças Armadas do país após o ataque dos Estados Unidos e estão impondo um regime militar aos trabalhadores da indústria petrolífera e de outros setores, segundo um decreto publicado nesta segunda-feira (5) no portal de documentos legais. As informações são da Sputnik.

“Fica determinada a mobilização imediata das Forças Armadas Nacionais em todo o território do país e o uso do poder nacional disponível para repelir a agressão estrangeira… A militarização da infraestrutura estatal, da indústria petrolífera e de outras indústrias estatais estratégicas. O pessoal dessas empresas ficará temporariamente submetido a regime militar”, diz o documento.

O decreto também estabelece o reforço do patrulhamento e da segurança nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do país.

Datado de 3 de janeiro, o decreto traz as assinaturas do presidente Nicolás Maduro, da vice-presidente Delcy Rodríguez e de integrantes do governo. A medida permanecerá em vigor por 90 dias a partir da data de sua publicação.