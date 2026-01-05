Petróleo fecha com alta de US$ 1 enquanto mercado avalia situação na Venezuela

247 - Os preços do petróleo subiram US$ 1 por barril nesta segunda-feira (5), com os operadores avaliando o possível impacto sobre os fluxos de petróleo da Venezuela, que abriga as maiores reservas de petróleo do mundo, após o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, informou a agência Reuters.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com alta de US$ 1,01, ou 1,66%, a US$ 61,76 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiu US$ 1, ou 1,74%, para US$ 58,32.

Ambos os índices de referência subiram mais de US$ 1 nas negociações do final da manhã, depois de terem caído mais de US$ 1 mais cedo em uma sessão agitada, com os investidores digerindo as notícias de que Washington assumiria o controle do país-membro da Opep, cujas exportações de petróleo estavam sob um embargo dos EUA, que permanece em vigor.

A produção média da Venezuela foi de cerca de 1 milhão de barris por dia no ano passado, o que equivale a cerca de 1% da produção global.