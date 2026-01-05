Embaixadora do Brasil acompanha posse interina de Delcy Rodríguez

247 - A embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, esteve presente na cerimônia de posse de Delcy Rodríguez como presidente interina do país, realizada na segunda-feira (5), em Caracas. O ato ocorreu na Assembleia Nacional, após decisão do Supremo Tribunal venezuelano que determinou a assunção temporária da dirigente ao comando do Executivo por 90 dias, com possibilidade de prorrogação.

A participação da diplomata brasileira sinaliza o reconhecimento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à liderança interina venezuelana. A medida foi adotada após o sequestro de Nicolás Maduro por militares dos Estados Unidos, durante uma operação que incluiu bombardeios na capital. Maduro foi levado a Nova York, onde será julgado por narcoterrorismo.

No sábado (3), a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, confirmou publicamente a posição brasileira. “Na ausência do atual presidente, [Nicolás] Maduro, é a vice-presidente. Ela está como presidente interina”, declarou após reunião no Ministério das Relações Exteriores.

O Palácio do Planalto informou que o presidente Lula conversou por telefone com Delcy Rodríguez poucas horas após a captura de Maduro, com o objetivo de confirmar informações diretamente com autoridades venezuelanas.

Durante a solenidade, Delcy Rodríguez destacou sua lealdade política e criticou a ação militar estrangeira. “Venho, como vice-presidente do presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, prestar juramento”, afirmou. Ela acrescentou: “Venho com pesar, pelo sofrimento causado ao povo venezuelano, por uma agressão militar ilegítima contra a nossa pátria”.

Ao encerrar o discurso, a presidente interina evocou referências históricas do país. “Juro pelo nosso pai libertador, Simón Bolívar (…) Juro pelo comandante Hugo Chávez, que devolveu a dignidade de milhões de venezuelanos”, declarou.