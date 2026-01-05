Após decisão da justiça dos EUA, Maduro seguirá detido em Nova York

247 - O presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, permanecerá detido em Nova York após decisão da Justiça dos Estados Unidos. A medida foi definida na segunda-feira (5) pelo juiz federal Alvin Hellerstein, ao término da primeira audiência do processo que envolve o ex-chefe de Estado no país.

Na sessão realizada nesta segunda-feira (5), o magistrado determinou que Maduro continue sob custódia e estabeleceu a data da próxima audiência para 17 de março, quando o ex-presidente deverá voltar a comparecer ao tribunal norte-americano.

Maduro foi sequestrado neste sábado (3), em Caracas, por forças do Exército dos Estados Unidos, sendo posteriormente transferido para Nova York. Durante a audiência inicial, ele se declarou inocente das quatro acusações que lhe são imputadas, entre elas a de tráfico de drogas.

O caso segue em tramitação na Justiça norte-americana, com a manutenção da prisão preventiva e a definição do cronograma dos próximos passos judiciais.