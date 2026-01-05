BBC proíbe uso do termo "sequestrado" em matérias sobre Maduro, aponta jornalista

247 - A BBC passou a restringir o uso do termo “sequestrado” em reportagens que mencionem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de acordo com denúncia feita pelo jornalista britânico Owen Jones. Segundo ele, a mudança decorre de uma orientação interna enviada pela editoria de notícias da emissora pública do Reino Unido a seus profissionais.

A informação foi divulgada por Owen Jones, jornalista e comentarista político, em publicação nas redes sociais. De acordo com ele, a direção editorial da BBC determinou que seus jornalistas não utilizem a palavra “sequestrado” ao se referirem ao líder venezuelano em suas matérias.

Em sua postagem, Jones afirmou literalmente: “Jornalistas da BBC foram proibidos de descrever o líder venezuelano sequestrado como tendo sido sequestrado.” Em seguida, acrescentou: “O editor de notícias da BBC enviou isto aos jornalistas da BBC.”