Presidente do PT em SP aponta cinismo de Tarcísio sobre ataque dos EUA à Venezuela

O presidente estadual do PT em São Paulo, deputado federal Kiko Celeguim, fez duras críticas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o chefe do Executivo paulista comemora o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e associa o episódio ao cenário eleitoral brasileiro de 2026. As informações são da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

Críticas ao discurso e à estratégia política

Para Kiko Celeguim, a postura adotada por Tarcísio segue um padrão político que remete ao bolsonarismo. “Tarcísio vai se esmerando na prática do cinismo como forma de fazer política que ele aprendeu com [o ex-presidente Jair] Bolsonaro”, afirmou o deputado.

Segundo o presidente do PT em São Paulo, o governador tenta construir um discurso de coerência, mas mantém um eixo recorrente de oposição ao governo federal. “Ele tenta dar algum verniz de coerência ao que fala, mas o tom é sempre o mesmo: Lula está errado”, declarou.

Condenação ao ataque dos EUA e defesa da Venezuela

Celeguim também condenou a celebração da ação militar dos Estados Unidos pelo governador. Para o deputado, o episódio não pode ser tratado como uma vitória política. “A ação do governo americano, que ele comemorou, foi inadmissível sob qualquer aspecto, além de esconder o fato de que os EUA agiram de acordo com seus interesses no petróleo venezuelano, e não preocupados com a democracia ou a qualidade de vida dos cidadãos”, disse.

Vídeo reacende embate político

No vídeo divulgado, Tarcísio de Freitas - que está de férias até o dia 11 de janeiro - menciona os efeitos negativos da gestão de Maduro na Venezuela e acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de apoiar o governo vanezuelano. O governador afirmou ainda que “a Venezuela agora está vencendo a esquerda e que, no final do ano, o Brasil também vença”.