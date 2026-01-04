TV 247 logo
      Gleisi enquadra Tarcísio: "muito cinismo para um bolsonarista só"

      Governador de São Paulo usou a invasão dos EUA na Venezuela e o sequestro de Maduro para atacar Lula

      Tarcísio de Freitas e Gleisi Hoffmann (Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo | Gil Ferreira/SRI-PR)

      247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), reagiu com dureza às declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a ação do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra a Venezuela. Em manifestação pública, a ministra acusou o governador de cinismo político ao tentar atribuir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) responsabilidades por um episódio de grave impacto geopolítico na América Latina.

      A crítica foi publicada por Gleisi Hoffmann em uma postagem nas redes sociais neste domingo (4), na qual ela comentou diretamente a conduta do governador paulista. Segundo a ministra, Tarcísio acumula uma sequência de posições alinhadas ao bolsonarismo e aos interesses dos Estados Unidos. 

      Na publicação, Gleisi foi categórica ao afirmar: “Tarcísio Freitas, que vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados, agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos EUA à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só”.

      A declaração da ministra foi uma resposta direta à manifestação feita por Tarcísio no sábado (3), após o governo de Donald Trump sequestrar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Na ocasião, o governador divulgou um vídeo nas redes sociais em que voltou suas críticas contra Lula, ignorando os riscos que a ação dos Estados Unidos representa para a soberania da América Latina e para a integridade territorial do Brasil.

      Na gravação, Tarcísio afirmou que Maduro permaneceu no poder “porque houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de ‘companheiro’”. Embora não tenha citado nominalmente o presidente brasileiro, o vídeo exibiu imagens de Lula ao lado de Maduro durante a visita do líder venezuelano ao Brasil, em 2023, estabelecendo uma associação direta entre os dois.

      A troca de declarações ocorre em um momento de elevada tensão internacional, em que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela reacende debates sobre ingerência externa, estabilidade regional e os impactos para os países sul-americanos. Nesse contexto, a reação de Gleisi Hoffmann reforça a posição do governo brasileiro de rejeição a ações unilaterais que ameacem a soberania de nações vizinhas e aprofundem conflitos na região.

