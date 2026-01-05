Itamaraty mantém contato com Delcy Rodríguez em meio à tensão na Venezuela

247 - O governo brasileiro mobilizou sua diplomacia logo após o sequestro de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, ocorrida no último sábado (3), em uma operação que levou o líder venezuelano para Nova York. A atuação foi coordenada a partir do Palácio do Planalto, com foco em compreender o novo cenário político em Caracas. As informações são do G1.

Integrantes da equipe do embaixador Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, conversaram por telefone, ainda na manhã de sábado, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. Os contatos também incluíram o ex-vice-ministro da chancelaria venezuelana, Rander Peña, e Antonio Ecarri Angola, candidato independente derrotado nas eleições presidenciais de 2024.

Interlocutores do governo brasileiro relataram que representantes do chavismo reconheceram a existência de negociações prévias entre Delcy Rodríguez e o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, antes da operação militar que resultou no sequestro de Maduro. Segundo essas fontes, as tratativas não teriam sido concluídas a tempo.

Um emissário do Planalto afirmou à reportagem que Venezuela e Estados Unidos ainda “não tinham chegado a termos” e “os americanos avançaram e prenderam Maduro quando viram que tinham condições”. A avaliação compartilhada com o governo brasileiro é de que Delcy Rodríguez busca demonstrar unidade interna no chavismo em um momento de forte instabilidade.

No Planalto, a principal preocupação agora é compreender se a presidente interina pode representar um caminho de transição política conduzido internamente. Uma fonte ouvida pela GloboNews resumiu essa percepção ao afirmar: “Pragmática ela é”. Integrantes do governo avaliam se Delcy Rodríguez poderia conduzir um processo de reorganização institucional respeitando a soberania venezuelana.