Embaixada de Cuba nos EUA reafirma adesão à Convenção de Viena

247 - A Embaixada de Cuba nos Estados Unidos rejeitou acusações divulgadas pela Fox News sobre supostas atividades de seus funcionários em território norte-americano e afirmou que cumpre estritamente a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

Segundo a Prensa Latina, a representação diplomática cubana publicou um comunicado em sua conta oficial na rede X para rebater uma série de reportagens veiculadas pela Fox News desde 21 de maio. A embaixada classificou as acusações como “completamente infundadas” e afirmou que elas fazem parte de “uma campanha difamatória promovida pelo governo dos Estados Unidos”.

No comunicado, a missão diplomática cubana negou que seus funcionários realizem atividades de interferência nos assuntos internos dos Estados Unidos ou que representem qualquer tipo de ameaça. A embaixada também ressaltou que sua atuação está baseada no respeito às normas internacionais e à legislação norte-americana.

“A série de artigos publicados pela Fox News desde 21 de maio, referentes a supostas atividades da Embaixada de Cuba nos Estados Unidos e de seus funcionários que interferem nos assuntos internos deste país, ou que representam uma ameaça, são completamente infundadas”, afirmou a representação cubana.

A nota também destacou que “a Embaixada de Cuba e todos os seus funcionários aderem estritamente à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas no desempenho de suas funções e atividades, e respeitam as leis e regulamentos dos Estados Unidos”.

A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas é o principal marco internacional que estabelece regras para o funcionamento de missões diplomáticas, incluindo direitos, deveres e limites de atuação de embaixadas e de seus funcionários em países estrangeiros.

No comunicado, a embaixada associou as acusações a uma ofensiva política contra Cuba e contra setores da sociedade norte-americana que mantêm vínculos de solidariedade com o país caribenho ou se opõem à política de pressão de Washington.

“O carinho por Cuba que milhões de americanos sentem e a oposição de muitos deles à contínua agressão, e até mesmo à ameaça militar, de seu governo contra Cuba, estão sendo alvo de intimidação por meio de acusações infundadas e totalmente injustificadas”, concluiu o comunicado.

A manifestação ocorre em meio a novas tensões no debate público norte-americano sobre as relações entre Washington e Havana, marcadas por décadas de sanções, acusações políticas e disputas diplomáticas. A embaixada cubana, porém, insistiu que sua atuação nos Estados Unidos permanece dentro dos limites estabelecidos pelo direito internacional e pelas normas do país anfitrião.