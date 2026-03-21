Encontro entre Lula e Petro aborda perspectivas da Celac e cooperação regional

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (21) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em Bogotá, durante o Fórum de Alto Nível Celac-África. As informações foram divulgadas pela Presidência da República. Durante o encontro, os dois chefes de Estado avaliaram o período em que a Colômbia esteve à frente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e discutiram as perspectivas para a presidência do Uruguai, que assumirá o bloco.

Os presidentes também reafirmaram a importância do fortalecimento das instâncias multilaterais na América Latina e no Caribe, destacando o papel da integração regional em temas políticos e econômicos. Na reunião, Gustavo Petro confirmou presença no encontro Democracia contra o Extremismo, previsto para ocorrer em Barcelona no dia 18 de abril.

Fórum Celac-África

Durante o Fórum, o presidente Lula apresentou propostas de cooperação entre América Latina e África, com cinco eixos: combate à fome, enfrentamento às mudanças climáticas, transição energética, inteligência artificial e infraestrutura digital, além do fortalecimento do comércio e dos investimentos.

O presidente afirmou que os países das duas regiões representam quase metade das nações do mundo e cerca de um quarto da população global, mas ainda enfrentam desigualdades associadas a uma ordem internacional estruturada no período colonial. Como desdobramento, defendeu a realização de uma cúpula de líderes da Celac com países africanos.

Durante o discurso, o mandatário brasileiro alertou para o risco de exploração dos recursos naturais do Sul Global, especialmente minerais críticos e terras raras, e defendeu que esses países priorizem a industrialização local desses insumos. Ao final, voltou a enfatizar o combate à fome como prioridade central de sua atuação.