Lula alerta para disputa por minerais críticos na América Latina e África

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, na tribuna da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), a exploração histórica de recursos naturais de países da América Latina e da África. O mandatário brasileiro também abordou a questão da exploração dos minerais críticos durante o encontro. As declarações foram feitas neste sábado (21) durante sessão plenária do encontro regional, em Bogotá, na Colômbia.

Ao tratar do tema, o presidente afirmou que diversos países já tiveram suas riquezas extraídas ao longo do tempo. "Aqui, nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha", disse.

Ao comentar a fala de um representante de Moçambique, Lula mencionou o interesse atual sobre recursos estratégicos. "Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser donos dos minerais críticos e das terras raras que nós temos", declarou.

Durante o discurso, o presidente citou a Bolívia ao abordar o tema. "Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia", afirmou.

Lula também defendeu que países dessas regiões não mantenham o papel histórico de exportadores de matérias-primas. "Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais", disse.