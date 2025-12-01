Ernesto Samper pede respeito aos resultados oficiais de Honduras em pleito contestado

247 - O ex-presidente colombiano Ernesto Samper pediu respeito aos resultados oficiais, ainda a serem divulgados, das eleições em Honduras, em meio ao clima de tensão e interferência do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no país centro-americano.

De acordo com o canal HispanTV Brasil, o primeiro boletim da autoridade superior eleitoral de Honduras, com apenas 34,25% das urnas, gerou suspeitas após divergir das apurações locais, que apontavam ampla vantagem para a candidata governista, Rixi Moncada, e seu Partido Libre. Enquanto isso, a mídia oligárquica projetava vitória do candidato conservador Nasry Asfura, apoiado por Trump. O Libre denunciou possível fraude no sistema e exigiu auditoria total.

De acordo com Samper, apesar da interferência estrangeira na votação de domingo (30), os resultados oficiais do Conselho Nacional Eleitoral devem ser respeitados.

"Embora neste momento os inimigos do governo e das instituições democráticas estejam recebendo apoio externo para consolidar uma posição absolutamente ilegal e inconstitucional, reitero meu apelo ao povo hondurenho para que assegure o respeito aos resultado", escreveu Samper na rede X.

Por @ernestosamperp, no X: Como ex-presidente da Colômbia e ex-secretário-geral da UNASUL, declaro que, em meu país e na América Latina, estamos muito preocupados com o rumo que as eleições estão tomando em Honduras, não apenas pela interferência indevida de governos e presidentes estrangeiros, que afeta a soberania e o direito do povo hondurenho de escolher quem deve ser seu próximo representante na Presidência da República, mas também pela forma como o próprio processo eleitoral está sendo conduzido.

Faço um apelo fervoroso a todas as autoridades nacionais e internacionais que estão acompanhando de perto estas eleições hoje, para que RESPEITEM E APOIEM APENAS OS RESULTADOS OFICIAIS e que somente quando houver uma apuração válida e autorizada dos votos é que qualquer anúncio formal poderá ser feito; qualquer pronunciamento prévio seria mera especulação.

Repito: a democracia de Honduras foi muito difícil de resgatar das garras do narcotráfico e da corrupção. E, embora neste momento os inimigos do governo e das instituições democráticas estejam recebendo apoio externo para consolidar uma posição absolutamente ilegal e inconstitucional, reitero meu apelo ao povo hondurenho para que assegure o respeito aos resultados destas eleições em curso e que esses resultados sejam devidamente reconhecidos oficialmente.