Estados Unidos mandam fechar o espaço aéreo da Venezuela

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a Venezuela, mandando fechar "totalmente" o espaço aéreo do país sul-americano, em meio às reiteradas ameaças de uma operação de mudança de regime em Caracas por vias militares.

“O espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela está totalmente fechado. A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e de pessoas: por favor, considerem isso”, declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme declarações divulgadas pelo canal RT, neste sábado (29).

Em meio ao avanço sem precedentes das operações militares no mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela, a agência de aviação dos EUA recomendou a suspensão de voos para o país, levando diversas companhias aéreas a cancelar suas rotas. Ainda assim, algumas empresas nacionais e regionais seguem operando no país e continuam pousando em Caracas.

As tensões surgiram depois que Washington acusou, sem qualquer fundamento, o presidente da Venezuela de liderar um cartel de narcotráfico e dobrou a recompensa por sua captura.

No dia 13 de novembro, Washington anunciou a “Operação Lança do Sul”, com o objetivo declarado de “eliminar os narcoterroristas” do hemisfério ocidental e “proteger” os EUA “das drogas que estão matando” seus cidadãos.