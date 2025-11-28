Em clima de tensão, Trump conversa por telefone com Nicolás Maduro

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um contexto de tentativa de interferência dos Estados Unidos no país sul-americano. Os dois políticos falaram sobre a hipótese de um encontro. A informação foi publicada no jornal The New York Times.

Desde 1º de setembro, os ataques no Mar do Caribe e no Pacífico, em regiões próximas da América do Sul, mataram mais de 80 pessoas ao destruir cerca de 20 embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico, principalmente da Venezuela.

Ainda em sua ofensiva contra a América do Sul, Trump anunciou que estava suspendendo todos os pagamentos à Colômbia por causa do suposto envolvimento do presidente Gustavo Petro com o narcotráfico.

A Venezuela, a Colômbia e outros países da América Latina, como o governo cubano têm denunciado publicamente a tentativa dos EUA em violar a soberania das nações latino-americanas.