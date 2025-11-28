China rejeita manobras dos EUA contra Venezuela e defende paz e cooperação na América Latina

247 - A China se opõe de forma consistente a sanções unilaterais sem base no direito internacional ou autorização do Conselho de Segurança da ONU, e rejeita que forças externas interfiram nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto, afirmou nesta sexta-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, durante coletiva diária. A reportagem é do Diário do Povo:

O Departamento de Estado dos EUA anunciou na segunda-feira que incluiu oficialmente o chamado “Cartel de los Soles” em sua lista de organizações terroristas estrangeiras, impondo sanções a supostos “membros” do grupo, incluindo o presidente venezuelano Nicolás Maduro e outros altos funcionários.

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela divulgou um comunicado rejeitando firmemente a designação norte-americana, classificando-a como uma mentira absurda destinada a interferir ilegalmente nos assuntos internos do país.

"A China conclama os EUA a suspender suas sanções unilaterais ilegais e a contribuir mais para promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento na América Latina e no Caribe", enfatizou Mao.