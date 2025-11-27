Venezuela revoga direitos de voo de seis companhias aéreas

247 - A Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais que suspenderam os voos para o país após um aviso da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Mais cedo, os EUA alertaram para os riscos de atividade militar no país. A decisão surge em meio ao aumento do deslocamento militar dos EUA no Caribe.

A autoridade de aviação civil revogou as licenças de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, de acordo com a agência Reuters.

Caracas disse em um comunicado que as companhias aéreas "aderiram às ações de terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos" ao suspender "unilateralmente" os voos comerciais.