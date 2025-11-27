TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Venezuela revoga direitos de voo de seis companhias aéreas

      Decisão surge em meio ao aumento do deslocamento militar dos EUA no Caribe

      Avião da Gol em Brasília - 27/5/2024 (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - A Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais que suspenderam os voos para o país após um aviso da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Mais cedo, os EUA alertaram para os riscos de atividade militar no país. A decisão surge em meio ao aumento do deslocamento militar dos EUA no Caribe. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      A autoridade de aviação civil revogou as licenças de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, de acordo com a agência Reuters. 

      Caracas disse em um comunicado que as companhias aéreas "aderiram às ações de terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos" ao suspender "unilateralmente" os voos comerciais.

      Artigos Relacionados

      Tags