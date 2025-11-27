Vice-presidenta venezuelana critica envio de navios militares dos EUA e reforça cooperação baseada no direito internacional

247 - A vice-presidenta executiva e ministra do Petróleo da Venezuela, Delcy Rodríguez, reforçou nesta quarta-feira (26), o compromisso do país com a defesa de seus recursos naturais diante de crescentes pressões externas.

As declarações foram feitas durante um encontro com estudantes da Universidade Venezuelana de Hidrocarbonetos (UVH), onde a dirigente destacou a importância da soberania energética e da gestão responsável do patrimônio petrolífero nacional.Rodríguez reagiu à presença militar do Comando Sul dos Estados Unidos na região e criticou tentativas de intimidação, informa a Telesur. Em sua fala, afirmou de maneira categórica: “O caminho a seguir não é enviar navios para confiscar nossas reservas, nem nos ameaçar militarmente. O caminho a seguir é o direito internacional, a cooperação internacional.”A vice-presidente destacou que a Venezuela mantém relações energéticas com países da África, Europa e também com empresas norte-americanas, desde que baseadas em princípios de respeito mútuo.

Ao mencionar a Chevron, empresa com mais de um século de atuação no país, Rodríguez lembrou que parcerias energéticas devem ocorrer dentro de normas claras: “Acordos internacionais, políticas fiscais, royalties e partilha de dividendos, e não por uma abordagem de venda total: levar tudo.” Ela acrescentou que “isso não acontecerá novamente”, referindo-se a períodos passados em que, segundo ela, governos cederam recursos estratégicos ao “império americano”.A dirigente também evocou o legado histórico de Simón Bolívar para reforçar o sentido de soberania nacional. “Eles podem estar fartos de Bolívar, mas nós temos orgulho de Bolívar”, afirmou, destacando a importância de preservar o direito do país à autodeterminação e à igualdade entre as nações.Durante o evento, Rodríguez relembrou ainda a criação da Petrolia del Táchira, em 1878, destacando que foi a primeira companhia petrolífera venezuelana e operada “pelas próprias mãos do povo”, como símbolo da construção de um modelo energético voltado ao benefício nacional.

Sua mensagem foi dirigida a 221 estudantes da UVH que buscam formação específica no setor de hidrocarbonetos. Segundo ela, esses futuros profissionais serão essenciais para garantir a continuidade da produção e do desenvolvimento energético do país, em um momento marcado por disputas geopolíticas e desafios internacionais.