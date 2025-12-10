EUA apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, dizem autoridades

Reuters - Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela, disseram três autoridades à Reuters nesta quarta-feira, uma medida que elevou os preços do petróleo e provavelmente acirrará ainda mais as tensões entre Washington e Caracas.

O presidente Donald Trump ordenou um enorme reforço militar dos EUA na região, incluindo um porta-aviões, caças e dezenas de milhares de soldados.

As autoridades, falando sob condição de anonimato, disseram que a operação foi liderada pela Guarda Costeira dos EUA. Elas não divulgaram o nome do petroleiro, a bandeira que ele ostentava ou o local exato da interceptação.

Os contratos futuros de petróleo subiram após a notícia da apreensão, depois de terem sido negociados negativamente no início do dia. Os contratos futuros globais do petróleo Brent estavam cotados a US$ 62,35 o barril, alta de 41 centavos, às 14h32 (horário do leste dos EUA), enquanto os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam em alta de 21 centavos, a US$ 58,46 o barril.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O governo venezuelano também não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

A Venezuela exportou mais de 900 mil barris de petróleo por dia (bpd) no mês passado, a terceira maior média mensal do ano até o momento, devido ao aumento das importações de nafta pela estatal PDVSA para diluir sua produção de petróleo extrapesado. Mesmo com a crescente pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Washington não interferiu no fluxo de petróleo do país.

As exportações de petróleo são a principal fonte de receita da Venezuela. O país teve que oferecer grandes descontos em seu petróleo bruto para seu principal comprador, a China, devido à crescente concorrência com o petróleo sancionado da Rússia e do Irã.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, alegou que o aumento da presença militar dos EUA na costa da Venezuela tem como objetivo derrubá-lo do poder e obter o controle das vastas reservas de petróleo do país membro da OPEP.

Trump levantou repetidamente a possibilidade de uma intervenção militar dos EUA na Venezuela.