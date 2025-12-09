Trump diz que os “dias de Maduro estão contados”

247 - Os dias do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, estão “contados”, ameaçou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Os dias dele estão contados”, disse Trump ao site Politico, em declarações divulgadas nesta terça-feira (9).

Questionado sobre a possibilidade de invadir a Venezuela, Trump afirmou que não queria confirmar nem descartar essa hipótese.

Nesta terça-feira, o porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, disse que os Estados Unidos realizaram 21 ataques contra barcos suspeitos de tráfico de drogas no Hemisfério Ocidental, resultando na morte de 82 pessoas.

Em meio aos ataques no mar do Caribe, a Marinha dos EUA confirmou à agência RIA Novosti que o destróier USS Thomas Hudner havia se juntado à sua força naval na região. Em 16 de novembro, diante do aumento das tensões com a Venezuela, os EUA anunciaram que um grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Gerald R. Ford havia chegado ao Caribe.

Os Estados Unidos justificam sua presença militar na região caribenha com o argumento de combate ao tráfico de drogas. Em setembro e outubro, o país empregou repetidamente suas forças armadas para destruir embarcações supostamente envolvidas no transporte de drogas na costa da Venezuela. No fim de setembro, a NBC informou que os militares norte-americanos estavam estudando opções para atacar traficantes dentro da Venezuela. Em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também declarou acreditar que os dias de Nicolás Maduro como chefe de Estado estavam contados, embora tenha assegurado que Washington não planejava entrar em guerra com Caracas. (Com informações da Sputnik).