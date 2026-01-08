EUA avaliam reconhecer novo governo da Venezuela

247 - Os Estados Unidos podem em breve reconhecer o atual governo em Caracas com o objetivo de incentivar investimentos na Venezuela, informou nesta quinta-feira (8) o jornal Financial Times, citando uma fonte próxima às autoridades venezuelanas.

Segundo o jornal, a relutância de Washington em reconhecer oficialmente o governo como legítimo cria riscos jurídicos para empresas petrolíferas interessadas em assinar contratos com a nova administração.

No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, capturando o presidente do país, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores seriam julgados por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos EUA.

Caracas solicitou uma reunião de emergência da ONU em razão da operação norte-americana. O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente encarregada diante da Assembleia Nacional em 5 de janeiro.

Na segunda-feira, o jornal Washington Post informou, citando uma fonte da indústria petrolífera, que o governo Trump deu a Rodríguez alguns dias para revisar a lei do petróleo da Venezuela a fim de conceder acesso favorável aos Estados Unidos, enquanto Washington já começou a contatar empresas do setor para estimular investimentos no país. Os EUA também pediram que Rodríguez interrompa a venda de petróleo a adversários de Washington, informou o Politico, citando um funcionário norte-americano. (Com informações da Sputnik).