Frei Betto relata agravamento da crise energética em Cuba

247 - O escritor e teólogo Frei Betto relatou, em mensagem enviada diretamente de Havana, um cenário de agravamento da crise energética e de dificuldades logísticas em Cuba, onde permanece entre os dias 16 e 21 de março de 2026 para assessorar o governo local e a FAO no Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional.

Segundo o religioso, a escassez de combustível tem impactado diretamente atividades essenciais no país. Ele afirmou: “Devido à falta de transporte, efeito da carência de combustível (há três meses o país não recebe nenhum navio petroleiro, nem mesmo de China e Rússia), reunimos os 30 monitores em um hotel da capital”. A declaração evidencia, de acordo com ele, como a crise energética já interfere inclusive em ações de capacitação e organização interna.

Ainda de acordo com Frei Betto, a instabilidade no sistema elétrico se agravou recentemente. Ele relatou: “Em meu primeiro dia aqui houve um apagão nacional. É o sexto de tamanho alcance em um ano e meio. Todo o sistema elétrico do país colapsou, afetando inclusive a internet”. O religioso acrescentou que o governo cubano classificou o episódio como “asfixia energética” e que, até o momento, “ainda não se conhecem as causas”.

Apesar da gravidade, ele observou que o fornecimento de energia começou a ser restabelecido gradualmente. “Na noite de ontem a energia retornou aos poucos. Agora na manhã de terça, 17, tudo parece normalizado”, afirmou, acrescentando que emissoras locais informavam o funcionamento regular das escolas. Ele também destacou que “hoje, 30% da energia do país resultam de fontes alternativas”.

No plano político, Frei Betto comentou o ambiente internacional e o impacto de declarações do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Segundo ele, “as ameaças de Trump preocupam, mas não assustam”, indicando que, na percepção do religioso, a população cubana mantém suas atividades cotidianas apesar das pressões externas.

Ele também descreveu mudanças recentes na economia da ilha. De acordo com suas palavras, “há muita abertura econômica”, destacando que cubanos residentes no exterior, inclusive nos Estados Unidos, já podem investir no país com controle total da propriedade. Além disso, afirmou que micro, pequenas e médias empresas passaram a ter autorização para importar combustíveis.

No campo diplomático, Frei Betto indicou a existência de canais de diálogo com Washington. “Agora o governo de Cuba admite claramente que há canal de negociações com a Casa Branca”, disse. Ainda assim, ponderou que isso “significa pouco”, ao lembrar que negociações anteriores ocorreram paralelamente a ações militares envolvendo outros países.

Ao final de seu relato, o religioso fez um apelo por apoio internacional. Ele conclamou: “Reforcemos o apoio e a solidariedade ao heroico povo cubano! Enviem recursos à compra de medicamentos ao Instituto Cultivar”, afirmou. Segundo Frei Betto, para caracterizar que a contribuição é destinada à compra de medicamentos para Cuba, qualquer depósito deve trazer, na casa dos centavos, 01. Ex: R$ 100,01.

Instituto Cultivar:

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CNPJ e Chave PIX: 11.586.301/0001-65

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