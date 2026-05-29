Governo dos EUA diz que fará todo o possível para prender o líder cubano Raúl Castro

247 - O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que buscará levar Raúl Castro à Justiça americana por acusações ligadas ao caso de 1996, quando dois aviões da organização Hermanos al Rescate foram abatidos pela Força Aérea Cubana. As informações são da TASS.

Segundo a agência noticiosa, o procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, declarou que está disposto a fazer “tudo” para que Raúl Castro, um dos líderes da Revolução Cubana, ex-presidente e general do Exército, responda às acusações em um tribunal norte-americano.

“Precisamos mesmo que Castro esteja aqui para responder às acusações. Faremos tudo o que pudermos para trazê-lo para cá”, disse Blanche em entrevista à Fox News.

De acordo com a TASS, Blanche também mencionou a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças armadas dos EUA, classificando o episódio como um “exemplo extremo”. Em seguida, o procurador-geral interino afirmou que, em geral, esse tipo de procedimento ocorre por meio de cooperação internacional.

“Mas normalmente fazemos isso por meio da extradição. Trabalhamos com nossos parceiros internacionais”, declarou o funcionário do Departamento de Justiça.

Segundo Blanche, o Departamento de Justiça espera que Raúl Castro compareça ao tribunal dos EUA “por vontade própria ou de outra forma”.