Guarda Costeira dos EUA persegue desde domingo petroleiro venezuelano

247 - A Guarda Costeira dos Estados Unidos espera a chegada de forças adicionais antes de possivelmente tentar abordar e roubar um petroleiro ligado à Venezuela que vem sendo perseguido desde domingo (21), de acordo com informações da agência Reuters, citando fontes, nesta quarta-feira (24).

Nas últimas semanas, a Guarda Costeira apreendeu dois petroleiros nas proximidades da Venezuela. Contudo, o órgão sofre com a falta de recursos, segundo a agência.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ameaças inéditas contra a Venezuela ao exigir que Caracas devolvesse o que classificou como petróleo, terras e outros ativos supostamente “roubados” dos EUA. As declarações vieram acompanhadas da promessa de iniciar, em breve, ataques em território venezuelano contra alegados traficantes de drogas. Caracas rejeitou as acusações de Washington e denunciou o saque e a apropriação ilegal do petróleo venezuelano.