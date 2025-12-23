EUA vão aplicar sanções contra Maduro "até o limite", diz enviado à ONU

247 - Washington planeja aplicar sanções contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, no limite máximo possível, com o objetivo de privá-lo de recursos que, segundo os Estados Unidos, seriam usados para financiar o "Cartel de los Soles", afirmou o embaixador norte-americano junto às Nações Unidas, Mike Waltz.

“Os Estados Unidos irão impor e aplicar sanções no limite máximo para privar Maduro dos recursos que ele utiliza para financiar o Cartel de los Soles”, declarou Waltz durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Venezuela, de acordo com declarações divulgadas pela agência Sputnik.

O diplomata destacou ainda que os Estados Unidos designaram esse cartel como uma organização terrorista.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Venezuela com um choque sem precedentes, exigindo que Caracas devolvesse o que classificou como petróleo, terras e outros ativos “roubados” dos EUA. As declarações foram feitas juntamente com promessas de iniciar em breve ataques contra supostos traficantes de drogas em terra, como parte da campanha mais ampla de Washington contra o narcotráfico na região.



