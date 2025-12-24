Conselho de Segurança da ONU manifesta apoio inconcicional à Venezuela, afirma Maduro

247 - Na avaliação do governo venezuelano o país recebeu apoio político do Conselho de Segurança das Nações Unidas após uma reunião de emergência realizada nesta terça-feira (23) para discutir o agravamento das tensões com os Estados Unidos.

Segundo Maduro, o encontro no principal órgão da ONU representou um posicionamento favorável à soberania venezuelana e ao respeito às normas internacionais, informa a CNN. .

“O Conselho de Segurança está dando apoio incondicional à Venezuela e ao direito à livre navegação e ao livre comércio”, afirmou Maduro durante visita a uma feira comercial em Caracas, com transmissão pela televisão nacional.

A reunião ocorreu em um contexto de crescente presença militar dos Estados Unidos nas proximidades do território venezuelano e de apreensões de embarcações que transportavam petróleo bruto do país sul-americano. Maduro voltou a classificar essas ações como ilegais e afirmou que “ninguém será capaz de derrotar” a Venezuela, ao comentar as medidas adotadas por Washington.

Durante o encontro no Conselho de Segurança, os Estados Unidos defenderam a manutenção e o endurecimento das sanções, afirmando que irão aplicá-las “na máxima extensão” com o objetivo de restringir o acesso do governo venezuelano a recursos financeiros. Em contraposição, Rússia e China manifestaram apoio a Caracas e criticaram a política de pressão exercida por Washington, alertando que outros países da América Latina poderiam enfrentar iniciativas semelhantes.

Paralelamente ao debate diplomático, os Estados Unidos ampliaram sua atuação militar no Caribe, enviando aeronaves, veículos, milhares de soldados e um grupo de ataque com porta-aviões sob a justificativa de combate ao narcotráfico. As operações incluem abordagens e ações contra embarcações tanto no Caribe quanto no Pacífico, o que tem gerado questionamentos sobre a legalidade dessas iniciativas no direito internacional.

O governo dos Estados Unidos também acusa autoridades venezuelanas de vínculos com o narcotráfico, alegações rejeitadas por Caracas. Segundo informações citadas pela CNN Brasil, a Casa Branca estaria elaborando cenários políticos para um eventual período posterior à saída de Maduro do poder, embora não haja decisão oficial sobre uma intervenção direta.