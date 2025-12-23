Trump ameaça ampliar ataques terrestres contra qualquer país da América Latina

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra países da América Latina ao afirmar que eventuais ataques terrestres norte-americanos não se limitariam à Venezuela e poderiam atingir qualquer local da região que, segundo ele, esteja relacionado ao tráfico de drogas. As declarações foram feitas durante um evento oficial em que anunciou a construção de novos navios de guerra, ampliando o clima de tensão no continente.

Ao ser perguntado se as ações se restringiriam à Venezuela ou poderiam alcançar outros países, o presidente foi direto: “As drogas vêm de qualquer lugar. De qualquer lugar. Não apenas da Venezuela”.

Durante o mesmo discurso, Donald Trump também fez ameaças explícitas ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Questionado sobre por que o líder chavista deveria levar a sério as advertências de Washington, Trump afirmou que Maduro “pode fazer o que quiser”, acrescentando: “Uma enorme armada foi formada, a maior que já tivemos e, de longe, a maior que já tivemos na América do Sul. Ela pode fazer o que quiser”. Em outro momento, o presidente norte-americano declarou que, caso Maduro “queira fazer alguma coisa, se agir com dureza, será a última vez que poderá fazê-lo”.

Além da Venezuela, Trump voltou suas críticas ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Sem apresentar provas, o atual presidente dos Estados Unidos acusou o governo colombiano de envolvimento no tráfico internacional de drogas. “Eles fabricam cocaína na Colômbia, ele não é amigo dos EUA, ele é muito ruim, um cara mau. É melhor ele tomar cuidado porque ele fabrica cocaína e a enviam para os EUA a partir da Colômbia”, afirmou. Em resposta às ameaças, Petro emitiu um alerta a Trump sobre a soberania colombiana.

Do lado venezuelano, Nicolás Maduro reagiu reafirmando a soberania do país. Em mensagem publicada na rede social Telegram, o presidente declarou que a Venezuela é “irrevogavelmente livre e independente” e ressaltou que os valores fundamentais da República Bolivariana estão baseados na ideologia do Libertador Simón Bolívar. Segundo ele, os princípios de liberdade, igualdade, justiça e paz internacional integram o patrimônio moral da nação e constituem direitos inalienáveis.