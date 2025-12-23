Trump anuncia investimentos bilionários em nova classe de navios de guerra batizada com seu nome

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (22), um amplo investimento de bilhões de dólares na criação de uma nova classe de navios de guerra que levará seu próprio nome. A iniciativa ocorre em um contexto de reforço da estratégia militarista norte-americana no cenário internacional, com ênfase na manutenção da supremacia marítima do país.

Reportagem do jornal Valor Econômico destaca que os novos navios, batizados de “encouraçados da classe-Trump”, serão desenvolvidos com tecnologias avançadas de inteligência artificial, que ele classificou como um “fator importante” no projeto das embarcações.

Durante o anúncio, Trump afirmou que pretende acelerar o cronograma de produção e cobrou maior agilidade da indústria de defesa. Ele disse esperar que pelo menos dois navios sejam construídos no menor prazo possível e informou que convocará os principais contratantes do setor já na próxima semana para discutir atrasos e estouros de orçamento em contratos em andamento.

“Vamos começar a gastar dinheiro na construção de aviões e navios, e nas coisas de que precisamos, não daqui a 10 ou 15 anos. Precisamos delas agora”, declarou o presidente.

Trump acrescentou que sua meta é chegar rapidamente a um total de 25 embarcações dessa nova classe.O anúncio foi feito ao lado do secretário de Guerra, Pete Hegseth, e do secretário de Estado, Marco Rubio. Na ocasião, Trump voltou a abordar a situação envolvendo a Venezuela e mencionou a continuidade da apreensão de petroleiros sancionados na costa do país sul-americano. Referindo-se ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Trump afirmou: “Maduro pode fazer o que quiser. E ele não pode fazer nada. Temos uma grande Marinha por lá”.O presidente dos Estados Unidos também comentou o destino da carga de petróleo apreendida recentemente na região. “Talvez a vendamos, talvez a guardemos”, disse Trump, acrescentando que o material poderia ainda ser utilizado para reforçar as reservas estratégicas norte-americanas.

O conjunto de declarações reforça a centralidade da política de guerra e da projeção militar no discurso do presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que sinaliza impactos diretos sobre a indústria bélica, o cenário energético e as relações internacionais, especialmente na América Latina.