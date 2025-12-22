Com a Estratégia de Segurança Nacional 2025 os EUA buscam a hegemonia global

Por Pablo Jofré Leal no site HispanTV - Os Estados Unidos buscam manter uma hegemonia global que, embora em declínio, continua sendo perigosa para o nosso povo e para o futuro do planeta. Uma fera ferida muitas vezes reage com ainda mais força em sua agonia.

Estou falando de um mundo amplamente submetido a uma política de pressão vinda de Washington e amplificada por seus aliados, em múltiplos níveis: militar, político, diplomático, econômico e, fundamentalmente, comunicacional.

Essa realidade, sem dúvida, tensiona as relações internacionais e se manifesta na geração e expansão de agressões militares, na desestabilização de governos que os Estados Unidos consideram necessário enfraquecer e derrubar e no aumento de conflitos militares para promover seus interesses hegemônicos e os de seus aliados leais. Promove também políticas de ocupação, colonização e genocídio de territórios e povos, como é o caso da Palestina, onde o apoio concreto de Washington ao regime nazista israelense constitui um dos maiores crimes contra a humanidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O uso de pressões comerciais e sanções, ameaças recorrentes e cada vez mais agressivas contra a integridade territorial dos países, políticas de pressão máxima fora dos limites do direito internacional e tudo o que o objetivo das “relações amistosas entre os povos”, declarado, mas permanentemente violado na Carta das Nações Unidas, significa, mergulha agora o país numa crise que, na minha opinião, é terminal.

Os Estados Unidos, por meio de suas diversas administrações, sem exceção, sejam democratas ou republicanas, promoveram a imposição de um sistema eufemisticamente chamado de “segurança coletiva”, construído sobre a aplicação brutal e incondicional dos planos, interesses, objetivos e desejos de Washington para a dominação global sobre nossos povos. Dentro dessa estrutura, tudo é permitido, mesmo que isso signifique o extermínio de milhões de seres humanos, a desestabilização de regiões inteiras, a usurpação de territórios e até mesmo a ameaça ao futuro ambiental do planeta.

A máxima irracional e belicosa de “América Primeiro” (1) é simplesmente a política supremacista de uma sociedade americana governada por interesses globais e dominada por círculos políticos, financeiros, energéticos e militares que ligam as empresas do chamado complexo militar-industrial, empresas transnacionais, o lobby judaico-sionista e o próprio lobby transnacional da energia.

Todo esse quadro de perigo, para grande parte do planeta, intensifica-se a partir da chamada Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos (2) — ESN —, um documento divulgado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e publicado no início deste mês de dezembro de 2025, que expressa, em sua totalidade, os principais eixos de dominação e os passos a seguir.

Isso inclui também o controle de áreas estratégicas em terra e no mar, com o objetivo de transformar a Europa em seu principal quintal, num processo de subserviência acompanhado de profunda animosidade em relação ao continente e a seus governos. E, para horror da União Europeia, a referida Estratégia proclama a ideia de não intervenção seletiva, renuncia à mudança de regime (embora a realidade demonstre a falsidade desse discurso), reconhece o poder da China e define a Rússia como um fator de estabilização continental.

No caso da América Latina, acredito que esta Estratégia de Segurança Nacional (ESN) revive, com maior intensidade, o que era conhecido como Doutrina Monroe. E, com particular ênfase, a essência desta estratégia demonstra claramente que, em vez de “América Primeiro”, deveríamos definir este documento como uma nova Estratégia Americana apegando-se a “Israel Primeiro”, onde o principal interesse é continuar protegendo, apoiando e fortalecendo o papel de fachada da entidade nazista-sionista.

Numa análise interessante dos autores François Vadrot e Fausto Giudice, eles apontam que: “A nova Estratégia de Segurança Nacional (ESN) foi interpretada como um retorno à Doutrina Monroe, um endurecimento trumpiano ou uma simples recentralização anti-China. Se for tomada literalmente e colocada na sequência de 8 a 11 de outubro, quando a China demonstrou que podia remodelar o equilíbrio global sem disparar um único tiro, surge outra imagem: a de uma potência que escreve dentro de uma ordem já estruturada por Pequim, onde o Hemisfério Ocidental já não é isolável e onde a Europa é tratada como um risco que deve ser contido em vez de uma alavanca” (3).

Essa manobra de realinhamento dos EUA tem como objetivo destruir todos os vestígios de globalismo, a fim de retornar a uma posição hegemônica que lhe permita apoderar-se dos principais recursos do planeta, garantindo assim seu domínio político, econômico e financeiro em escala global.

Segundo o meio de comunicação americano Defense One, “a administração Trump pediu mais trabalho com a Áustria, Hungria, Itália e Polônia, a fim de distanciá-las da União Europeia, propôs reforçar as relações com os Estados-membros onde os partidos de extrema-direita estão mais bem estabelecidos e também apoiar os partidos, movimentos e personalidades intelectuais e culturais que aspiram à soberania e à preservação e restauração dos modos de vida tradicionais europeus, mas… sem deixar de ser pró-americanos” (4).

Os Estados Unidos estão trabalhando ativamente, em um esforço coordenado envolvendo seus poderes militares, energéticos e midiáticos, e com o imenso apoio de grupos de lobby sauditas e sionistas, principalmente para promover uma narrativa na chamada “opinião pública global” que apoie os planos de Washington baseados em certos conceitos fundamentais: combater a imigração e conter o tráfico de drogas — embora os próprios Estados Unidos sejam o maior promotor e consumidor de drogas do mundo. Além disso, o país atua como um ator-chave e recebe centenas de bilhões de dólares gerados pelo tráfico de drogas por meio de seu sistema bancário e financeiro.

Um relatório oficial, publicado em abril de 2025 pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), uma agência federal subordinada ao Departamento do Tesouro dos EUA, intitulado “Análise de Tendências Financeiras. Financiamento Ilícito Relacionado ao Fentanil: Informações sobre Padrões e Tendências de Ameaças em 2024” (5), detalha e expõe as ligações estruturais entre a lavagem de dinheiro e o sistema bancário dos EUA, particularmente no que diz respeito ao fentanil. Este é um governo como o de Trump, que não hesita em aliar-se ao ex-presidente da Colômbia e conhecido amigo do narcotráfico colombiano, o direitista Álvaro Uribe, ou em perdoar o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que foi detido nos Estados Unidos precisamente por tráfico de drogas.

Os Estados Unidos, um país cujas estruturas bancárias, financeiras, empresariais e até mesmo governamentais lucram com o tráfico ilícito de drogas, atuando como receptores e canais de dinheiro proveniente do narcotráfico e injetando-o em setores econômicos legítimos, como o imobiliário, desejam controlar todo o comércio de drogas: produção, distribuição e venda. Talvez a resposta à política do governo Trump de bombardear embarcações em águas internacionais devesse ser retaliar bombardeando bancos, empresas imobiliárias e até mesmo canteiros de obras em solo americano.

Para defender essa estrutura claramente criminosa, mas intocável nos Estados Unidos, é necessário o núcleo do poder civil-militar nesta nova Estratégia de Segurança Nacional: mais verbas para as agências de inteligência, mais apoio para as missões diplomáticas, onde esse trabalho de sabotagem e desestabilização se intensificou sob o governo Trump, mesmo em países aliados a Washington na Europa. Zsuzsanna Végh, pesquisadora associada do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), explica à DW que enfraquecer a União Europeia como ator global beneficia os interesses do governo americano: “Uma Europa dividida também seria mais fraca e mais fácil de dominar em questões comerciais” (6). É para isso que as coisas estão caminhando.

A nova Estratégia de Segurança Nacional dos EUA (NSS) representa uma mudança profunda em direção a uma visão centrada no princípio “América Primeiro” mencionado anteriormente. Isso implica, teoricamente, priorizar certos interesses considerados essenciais, mas sem, hipoteticamente, cair no isolacionismo. A ideia básica é que o sistema unipolar tradicional, por meio de uma política diplomática ativa, seja direcionado para uma certa noção de multilateralismo sob a égide global do que chamam de democracia americana. Um equilíbrio difícil de alcançar.

Tudo isso se baseia em certos princípios, como uma liderança política forte no país, a imposição de diretrizes aos parceiros que dependem da proteção militar dos EUA e a autossuficiência econômica e militar, o que implica que o “Made in USA” e o complexo militar-industrial tenham um desenvolvimento expansivo às custas, precisamente, dos aliados obrigados a negociar com Washington, sob pena da imposição de políticas coercitivas.

Além do já mencionado, o controle de fronteiras torna-se um princípio central da política interna, impulsionado por decisões que, embora controversas, conquistam o apoio de uma população americana bombardeada com a noção de que os problemas do país têm origem além de suas fronteiras. A interrupção dos chamados fluxos migratórios em massa torna-se, assim, uma prioridade estratégica, baseada na ideia de que a migração descontrolada ameaça a própria viabilidade da nação.

Falar de controle de imigração é também considerar os elementos que acompanham essa política: a suposta luta contra os cartéis de drogas, que serve de fachada para esconder não só a influência das drogas na sociedade americana e em sua economia, mas também as verdadeiras intenções de controlar os recursos naturais de países como a Venezuela, atualmente submetida a uma política de pressão máxima, ameaças de ataques aéreos, invasão terrestre, desestabilização, sanções, bloqueios e até mesmo o roubo de navios pertencentes à sua frota petrolífera. Mas… com as devidas ressalvas a considerar (7).

Na frente militar, a nova Estratégia de Segurança Nacional 2025 expressa o compromisso de estabelecer forças de rápida mobilização, evitando intervenções militares diretas e campanhas prolongadas (como as do Iraque e do Afeganistão), bem como qualquer atividade militar não diretamente relacionada aos seus interesses vitais. É nesse contexto que a guerra na Ucrânia, por exemplo, ilustra essa abordagem, na qual Trump busca encerrar o conflito com a Rússia, cessar a intervenção da maneira como tem ocorrido até o momento e garantir que tanto o financiamento quanto o fornecimento de armas sejam de responsabilidade dos países europeus.

Essa ênfase permitirá que eles se concentrem no desenvolvimento e na modernização nuclear, aprimorem seu sistema de defesa antimíssil — uma área em que estão atrás da China, da Rússia e do Irã — e, finalmente, construam a chamada “Cúpula Dourada” e produzam em massa drones e mísseis, considerando o que esses países rivais já desenvolveram.

Essa diretriz (totalmente teórica) de ter superioridade militar sem intervenção aparente, relativo isolacionismo e soberania nacional sem restrições de organizações internacionais, que são desprezadas, defende, portanto, o afastamento de compromissos que limitam sua “soberania nacional”, tendo Washington como principal interveniente no mundo.

Em resumo, a nova Estratégia de Segurança Nacional afirma, em sua narrativa, que os Estados Unidos estão renunciando à liderança global para enfatizar os interesses que Washington define como inegociáveis, sob a proteção de seus benefícios de capital, tais como: soberania indiscutível — mesmo além de suas fronteiras —, competitividade econômica e a exigência de que seus aliados contribuam para o que geralmente chamam de “defesa global”, além de posicionar seus produtos bélicos e energéticos, principalmente, no mercado europeu.

Referências

“América Primeiro” é um slogan e doutrina política dos EUA que prioriza os interesses nacionais em detrimento dos internacionais, defendendo o isolacionismo e o protecionismo, colocando os cidadãos e as empresas americanas acima de outros. Essa política está fortemente associada ao governo de Donald Trump e ao America First Policy Institute (AFPI).

Whitehouse.org, Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, novembro de 2025 [PDF].

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

https://www.surysur.net/la-estrategia-nacional-de-seguridad-2025-de-eeuu/

O documento também pedia “apoio a partidos, movimentos e figuras intelectuais e culturais que aspiram à soberania e à preservação/restauração dos modos de vida tradicionais europeus... mantendo-se, ao mesmo tempo, pró-americanos”.

O relatório revela que as empresas de serviços monetários (bancos tradicionais e plataformas de transferência e remessa de dinheiro dos EUA, conhecidas como MSBs) “foram responsáveis por 57% e 32% dos relatórios da BSA relacionados ao fentanil, respectivamente”. BSA significa Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos, sob a qual suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes financeiros são detectadas e relatadas. Esses dados sugerem que as operações de lavagem de dinheiro ligadas aos lucros do fentanil ocorrem principalmente nesse segmento do sistema financeiro.

https://www.fincen.gov/system/files/shared/FinCEN-FTA-Fentanyl.pdf

https://www.dw.com/es/trump-busca-dividir-a-la-ue-acerc%C3%A1ndose-a-la-extrema-derecha/a-75098421

Na Venezuela, qualquer escalada aumentaria imediatamente os preços dos combustíveis nos EUA, um custo político insuportável. A infraestrutura petrolífera venezuelana está parcialmente integrada a investimentos chineses; qualquer operação militar, portanto, acarretaria o risco de um confronto indireto com Pequim. Na Argentina, onde vimos a supervisão orçamentária dos EUA e a dependência material de Pequim se sobreporem sobreporem, são as restrições do sistema centrado na China — infraestrutura, tecnologia e logística — que agora estão redefinindo a influência dos EUA.