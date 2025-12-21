Trump nomeia tenente-general para liderar Comando Sul

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o vice-comandante do Comando de Operações Especiais (USSOCOM, na sigla em inglês), tenente-general Frank Donovan, para liderar o Comando Sul das Forças Armadas dos EUA (SOUTHCOM), que supervisiona as forças dos EUA na América Latina, informou a agência Reuters.

Atualmente, Donovan ocupa o cargo de vice-comandante do USSOCOM. Ele é oficial de Infantaria da Marinha, com atuação em reconhecimento e operações especiais, e já liderou unidades em todos os níveis, desde pelotões da Força de Reconhecimento até uma Divisão de Fuzileiros Navais.

A nomeação ocorre após a aposentadoria antecipada do almirante Alvin Holsey e em um contexto de intensificação dos ataques dos EUA no mar do Caribe, além do aumento da pressão militar sobre a Venezuela.