Gustavo Petro falta à abertura da CELAC e causa mal-estar com Lula

247 - A abertura da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), realizada neste sábado (21) em Bogotá, foi marcada por um episódio de constrangimento diplomático após a ausência do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anfitrião do encontro. Chefes de Estado, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já estavam presentes quando o evento começou sem explicações oficiais sobre o motivo do não comparecimento.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo perfil Eixo Político na rede X (antigo Twitter), que relatou o clima de desconforto entre delegações e a possibilidade de Lula deixar o local sem sequer se reunir com o líder colombiano. O episódio ocorreu em meio a uma cúpula considerada estratégica para a integração regional e para o fortalecimento da cooperação entre países latino-americanos e caribenhos.

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

Cerimônia improvisada e clima de desconforto

Sem a presença de Petro, a cerimônia de abertura precisou ser conduzida de forma improvisada por uma ministra do governo colombiano. A situação surpreendeu diplomatas e autoridades, uma vez que o anfitrião costuma ter papel central na recepção e condução inicial dos trabalhos.

O constrangimento foi ampliado pelo fato de que o evento já contava com a presença de diversos chefes de Estado. A ausência inesperada gerou incertezas e especulações nos bastidores, além de impactar o protocolo tradicional das reuniões multilaterais.

Importância da cúpula e contexto regional

A cúpula da CELAC reúne líderes da América Latina e do Caribe com o objetivo de fortalecer a integração política, econômica e social da região. O encontro também ocorre em um momento de tensões geopolíticas e debates sobre soberania, com o presidente Lula defendendo maior cooperação regional e criticando interferências externas.

Historicamente, reuniões do bloco têm sido marcadas por desafios logísticos e políticos, incluindo ausências de líderes e divergências diplomáticas, o que pode comprometer o alcance de consensos.

Repercussão entre lideranças

A ausência de Petro na abertura, sem justificativa pública imediata, foi interpretada por participantes como um gesto incomum para um chefe de Estado anfitrião. O episódio reforçou o clima de tensão nos bastidores do encontro e levantou dúvidas sobre a coordenação do evento.

Apesar do incidente, a expectativa é que os debates da cúpula prossigam com foco em temas como integração regional, cooperação econômica e segurança.