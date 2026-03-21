Brasil e Colômbia firmam plano com 89 ações para fortalecer cooperação bilateral

247 - Brasil e Colômbia avançaram na consolidação de sua parceria estratégica ao assinarem, nesta sexta-feira (20), um plano de ação com mais 89 iniciativas voltadas à ampliação da cooperação bilateral. O acordo foi formalizado em Bogotá, durante reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a chanceler colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, em agenda paralela à X Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

O Plano de Ação para a Parceria Estratégica Brasil-Colômbia abrange uma ampla agenda que envolve setores como infraestrutura, agronegócio, integração produtiva, meio ambiente, direitos humanos, saúde, educação e desenvolvimento social.

Plano amplia cooperação em múltiplas áreas

O documento estabelece diretrizes para aprofundar a relação bilateral, cuja parceria estratégica foi formalizada em abril de 2024. A iniciativa busca fortalecer a cooperação em áreas prioritárias, ampliando o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento conjunto entre os dois países.

Além do plano principal, segundo a CNN Brasil, foram assinados dois acordos complementares de cooperação técnica. Um deles tem como foco o fortalecimento dos sistemas de produção de cacau, enquanto o outro prevê a identificação de boas práticas para melhorar a eficiência e a qualidade na atenção à saúde.

Acordos técnicos reforçam integração

De acordo com o Itamaraty, o encontro também permitiu avanços na coordenação entre Brasil e Colômbia em temas regionais e multilaterais. A agenda comum inclui iniciativas voltadas à promoção do diálogo, da paz e da cooperação internacional.

Os dois países mantêm ainda compromissos voltados à ampliação do comércio, à cooperação na região amazônica e ao desenvolvimento de ações nas áreas de segurança, defesa e sustentabilidade.

Agenda regional e presença na CELAC

A reunião ocorreu na véspera da cúpula da CELAC, que reúne líderes de 33 países da América Latina e do Caribe em um contexto internacional marcado por maior fragmentação. O encontro também inclui o I Fórum de Alto Nível CELAC-África, com o objetivo de aproximar as duas regiões. O presidente Luiz Inácio Lula desembarcou em Bogotá ainda nesta sexta-feir e tem previsão de discursar no sábado (21), como o quarto chefe de Estado a participar do fórum.