Lula desembarca na Colômbia para reunião da Celac

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Bogotá, na Colômbia, onde participa neste sábado (21) da 10ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O encontro reúne países da região com o objetivo de fortalecer a cooperação política e econômica em meio a um cenário internacional marcado por instabilidade. Além da cúpula, Lula também participa do fórum Celac-África, iniciativa que busca ampliar o diálogo entre países em desenvolvimento e reforçar a cooperação entre regiões do chamado Sul Global. As informações são do SBT News.

Baixa adesão de líderes marca encontro

A edição deste ano registra participação limitada de chefes de Estado. Dos 33 países que compõem o bloco, apenas quatro líderes confirmaram presença: Lula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Godwin Friday. O contexto regional contribui para a baixa adesão. A América Latina enfrenta um período de tensões políticas e econômicas, o que impacta diretamente a articulação entre os países do bloco.

Tensões internacionais influenciam debates

A cúpula ocorre em meio a episódios recentes que elevaram o nível de tensão na região, incluindo conflitos e pressões externas sobre países latino-americanos. Diante desse cenário, o governo brasileiro pretende defender a soberania das nações e reforçar o compromisso com a paz regional.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula deve criticar interferências externas e reiterar que a América Latina é uma zona de paz. Sem citar nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o discurso deve destacar preocupações com ações que afetem a independência de países da região.

Celac-África amplia diálogo internacional

Outro destaque da agenda é a realização do fórum Celac-África, considerado um passo importante para a retomada das relações entre as duas regiões. A iniciativa prevê discussões sobre temas estratégicos, como saúde, agricultura, energia e segurança.

A secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan, ressaltou a relevância do diálogo externo no âmbito da Celac. “Há uma dimensão muito importante da Celac, que é a do diálogo externo. É nesse contexto que se insere o diálogo com a África. A Celac mantém um diálogo estruturado com a União Europeia, com a realização de uma cúpula a cada dois anos e, no intervalo, dezenas de atividades e programas”, afirmou.